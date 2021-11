Winkelvastgoed- en luchtvaartaandelen gewild op Europese beurzen

Winkelvastgoedfondsen en luchtvaartaandelen waren vrijdag gewild op de Europese beurzen. Het gaat om aandelen die eerder flink onder druk stonden door de coronacrisis. Dat beleggers weer stukken bijkopen lijkt een teken dat de financiële markten ervan uitgaan dat de grote problemen van de pandemie inmiddels achter ons liggen. Beleggers verwerkten ook een voorraad economisch nieuws uit de Verenigde Staten.

Unibail-Rodamco-Westfield, het bedrijf achter onder meer de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen aan het Damrak met een een plus van ruim 5 procent. Air France-KLM won 4,6 procent en was daarmee koploper in de Amsterdamse MidKap.

Verder viel het op dat ook eigenaren van winkelvastgoed Wereldhave (plus 3,7 procent) en Eurocommercial Properties (plus 2 procent) vooruitgingen. Dat laatste bedrijf liet eerder op de dag nog een koersverlies zien, na een slecht ontvangen kwartaalbericht. Elders in Europa deden bijvoorbeeld Lufthansa en IAG het goed op de beurs, met winsten tot bijna 6 procent. IAG ging eerder op de dag ook nog omlaag. Het moederbedrijf van de luchtvaartmaatschappijen British Airways en Iberia stevent dit jaar namelijk af op een verlies van 3 miljard euro.

Uit de VS kwam onder meer een beter dan verwacht banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daarnaast heeft president Joe Biden in een toespraak gezegd dat de Amerikaanse economie sneller en sterker dan verwacht herstelt van de pandemie. Dat zei hij terwijl er door de Amerikaanse politiek in Washington nog steeds gebakkeleid wordt over de plannen van de president om flink te gaan investeren in onder meer infrastructuur.

De belangrijkste beursgraadmeters in Europa sloten gemengd. De AEX-index in Amsterdam verloor 0,1 procent tot 819,72 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 1080,01 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,8 procent. De DAX in Frankfurt bleef wat achter na een onverwachte daling van de Duitse industriële productie in september, maar won niettemin 0,2 procent.

Het Italiaanse softwarebedrijf MotorK zakte verder bijna 8 procent bij zijn beursdebuut op het Damrak. Het bedrijf had zijn beursgang al met twee dagen uitgesteld en verlaagde ook de introductieprijs om meer beleggers te kunnen trekken.

De euro was 1,1560 dollar waard, tegen 1,1542 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3 procent meer op 81,16 dollar. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 82,60 dollar per vat.