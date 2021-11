Moeilijke tijden voor makers windturbines

Fabrikanten van windturbines hebben door de strijd tegen klimaatverandering de publieke opinie mee, maar verwachten het de komende tijd financieel lastig te hebben. Knelpunten in de logistiek en sterk gestegen grondstoffenprijzen maken het moeilijk om winstgevend te zijn, meldden enkele van ’s werelds grootste makers van windturbines deze week bij hun kwartaalcijfers.

Siemens Gamesa leed het afgelopen boekjaar, dat tot en met september liep, een verlies van 627 miljoen euro. Dat kwam bovenop het nettoverlies van 918 miljoen euro dat ’s werelds grootste fabrikant van turbines voor windenergie in de voorgaande twaalf maanden boekte.

Het Spaans-Duitse concern had er onder meer last van dat staal de afgelopen maanden steeds duurder is geworden. Dat komt doordat de vraag naar metaal is opgeveerd door het economisch herstel van de coronacrisis. Ook zijn onderdelen schaars geworden. Dezelfde economische opleving leidt bovendien tot zoveel vraag naar vrachtvervoer dat het veel duurder is geworden om turbines naar de juiste plek te verplaatsen.

Het Deense concern Vestas meldde deze week dat dezelfde problemen de winstgevendheid aantasten. De operationele winst, dus voor betaling van belastingen en rentes, viel in het derde kwartaal ruim de helft lager uit dan een jaar eerder. Voor heel 2021 verlaagt de windturbinefabrikant de verwachtingen over de winstmarge. Die zal waarschijnlijk maar de helft zijn van waar het concern aan het begin van dit jaar nog op rekende.

“Iedereen vecht met iedereen om grondstoffen en onderdelen te bemachtigen”, omschreef topman Henrik Andersen van Vestas de problemen. Die strijd zorgt voor sterk piekende prijzen. Siemens Gamesa-topman Andreas Nauen heeft nog geen idee wanneer de situatie weer terug naar normaal gaat, zei hij in een toelichting op de cijfers. Ook Siemens Gamesa weet niet wanneer de problemen voorbij zijn.

De problemen spelen op hetzelfde moment dat wereldleiders in Glasgow tot nieuwe afspraken proberen te komen over de strijd tegen klimaatverandering. De overstap van fossiele energie op duurzame energie, zoals windenergie, is daarbij belangrijk.

Het is niet voor het eerst dat de winstgevendheid bij producenten van windturbines onder druk staat, zegt analist Oliver Metcalfe van het in de energietransitie gespecialiseerde BloombergNEF. Hiervoor moesten ze hevig op prijs concurreren, omdat bij aanbestedingen van windmolenparken goed op de kosten wordt gelet. “De marges zijn al een aantal jaar uitgeknepen. De problemen in de toeleveringsketen maken het allemaal erger.”