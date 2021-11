Aandacht voor resultaten PostNL op rustig Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar de resultaten van PostNL. De post- en pakketbezorger boekte minder omzet, maar handhaafde zijn onlangs verhoogde verwachtingen voor het hele jaar. Later deze week komen supermarktconcern Ahold Delhaize, ABN AMRO, verzekeraar Aegon en baggeraar Boskalis nog met kwartaalrapporten, maar het cijferseizoen loopt duidelijk op zijn einde. Op macro-economisch vlak zal deze week vooral worden gelet op de inflatiecijfers uit onder de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de week. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten maandag overwegend kleine verliezen zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent lager.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus na een sterker dan verwachte groei van de Chinese export in oktober. Uit cijfers van de Chinese douane bleek zondag dat de op een na grootste economie ter wereld vorige maand flink meer goederen heeft uitgevoerd ondanks de problemen in de toeleveringsketens. De sterke handelscijfers geven weer wat meer vertrouwen in de Chinese economie, na de recente tegenvallende groei in het land.

PostNL zag de omzet in het derde kwartaal dalen tot 729 miljoen euro. Ook het bedrijfsresultaat viel lager uit. Volgens topvrouw Herna Verhagen had de aanpassing van de btw-regels voor kleine goederen van buiten de Europese Unie een “sterkere tijdelijke negatieve impact” op de internationale volumes bij zowel post- als pakketbezorging dan voorzien. Voor alle pakketjes die van buiten de EU komen, moet sinds 1 juli btw worden betaald.

Ook OCI kwam met cijfers. De in Amsterdam genoteerde kunstmestproducent verdubbelde de omzet ruimschoots in het derde kwartaal ten opzichte van een jaar geleden. Ook boekte het bedrijf weer een nettowinst, na een verlies in het derde kwartaal van 2020. Topman Ahmed El-Hoshy is positief gestemd over het lopende kwartaal en de eerste helft van 2022.

De AEX-index sloot vrijdag 0,1 procent lager op 819,72 punten. De andere Europese beurzen wonnen terrein. Ook Wall Street ging met winst het weekeinde in. De Dow-Jonesindex klom 0,6 procent tot 36.327,95 punten.

De euro was 1,1565 dollar waard, tegen 1,1560 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 82,25 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 83,67 dollar per vat.