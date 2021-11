ACM kijkt naar energiebedrijven die stoppen met variabel contract

Sommige energiebedrijven overtreden mogelijk de regels omdat ze gestopt zijn met het aanbieden van variabele energiecontracten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft daarover diverse meldingen gekregen. De toezichthouder kijkt hier momenteel naar, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door NU.nl.

De kwestie hangt samen met de sterk gestegen energieprijzen. Wie nu een nieuw energiecontract afsluit krijgt daardoor eigenlijk overal te maken met hoge tarieven. Vooral bij variabele contracten ben je al gauw erg duur uit. Maar als je voor een langere tijd een vast contract aangaat, bijvoorbeeld voor 1 of 2 jaar, dan kunnen de verwachte kosten relatief nog iets lager uitvallen.

Volgens de ACM blijven energiebedrijven verplicht om variabele contracten aan te bieden. Dat is om het voor consumenten makkelijker te maken om energiecontracten van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. De zegsman van de consumentenwaakhond noemt geen namen van bedrijven waarover klachten zijn binnengekomen.

Bij een vast contract zet je je tarieven voor een langere tijd vast. Dan is een energiebedrijf ervan verzekerd dat je de huidige hoge prijzen voor een langere termijn betaalt, en kan een aanbieder consumenten dus een kleine korting geven. Dat kan gunstig uitpakken voor een consument, maar dat hoeft niet. Als de energieprijzen straks opeens flink zouden gaan dalen, dan zou je zomaar voordeliger uit kunnen zijn met een variabel contract met tarieven die nog kunnen wijzigen. Zo’n deal kan je elk moment opzeggen en je kan dus een nieuw voordelig contract afsluiten zodra de situatie in de markt weer wat normaler is geworden.