Bedrijf achter Amsterdamse beurs kijkt naar overnamekansen in VS

Euronext, de uitbater van onder meer de aandelenbeurs in Amsterdam, blijft komende jaren zoeken naar nieuwe overnames. Topman Stéphane Boujnah ziet nog een groot aantal potentiële prooien voor de onderneming die eerder dit jaar nog de Italiaanse beurs inlijfde. Ook een overname buiten Europa, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, zou een optie kunnen zijn.

“We moeten geduldig zijn en klaarstaan om te reageren, zoals we hebben gedaan met Borsa Italiana”, zei Boujnah bij het bekendmaken van nieuwe strategische plannen van Euronext. Hij wees erop dat het bedrijf ook kijkt naar kansen op het vlak van valutamarkten, datadiensten of andere activiteiten. Specifieke namen van bedrijven die hij op het oog heeft, gaf Boujnah niet.

Euronext is al beursuitbater van onder andere de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Afgelopen jaren streefde de onderneming ernaar een soort pan-Europees bedrijf te worden. Daarvoor werden diverse overnames gedaan. Via de deal voor Borsa Italiana, dat door de Britse concurrent London Stock Exchange (LSE) van de hand werd gedaan, groeide Euronext uit tot de grootste beursuitbater van Europa.

Boujnah wil dat zijn bedrijf komende jaren nog harder groeit, vandaar dat hij de financiële doelstellingen van Euronext voor de komende jaren wat naar boven bijstelt. Daarbij hoopt Euronext ook te profiteren van de recente uitbreiding in Italië. De overname zou zich moeten uitbetalen in meer kostenbesparingen dan eerder gepland. Het bedrijf is daarnaast van plan om zijn clearing-activiteiten, oftewel werk rond de verwerking van transacties, verder te laten groeien.