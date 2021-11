Flinke loonstijging voor personeel websuper Picnic

Het personeel van websupermarkt Picnic krijgt er de komende drie jaar in totaal 10 procent meer aan loon bij. Dat is het bedrijf overeengekomen met vakbond De Unie. Een deel van die loonsverhoging gaat zelfs al deze maand in, terwijl de cao eigenlijk pas in april volgend jaar gaat gelden.

Daardoor kunnen de medewerkers deze maand al 3 procent meer loon krijgen en vervolgens in het voorjaar van 2023 en 2024 opnieuw. Ook komt er een eenmalige uitkering van 1 procent van het loon. Voor bepaalde groepen medewerkers gaat het salaris nog iets harder omhoog, met maximaal 2,5 procent extra.

Begin vorig jaar sloot Picnic voor het eerst een cao af en die loopt nog door tot april 2022. Picnic wilde echter ruim voor die tijd al nieuwe afspraken maken. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door het personeel. Bij de meeste bedrijven mogen alleen vakbondsleden daar over stemmen, maar Picnic vraagt alle medewerkers om hun mening.