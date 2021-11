Industrieconcern VDL weer in bedrijf na cyberaanval

VDL is vrijwel geheel hersteld van de cyberaanval die het industrieconcern vorige maand trof. VDL laat weten dat de digitale omgevingen van het bedrijf zijn hersteld met data uit een backup en dat bijna alle productieactiviteiten zijn hervat. Van een dag is de data verloren gegaan.

Vanwege de cyberaanval bij VDL van begin oktober werden alle onlinesystemen uitgeschakeld. “Tijdens de monitoring van de VDL-netwerken zijn op woensdag 6 oktober, als gevolg van zaken buiten de eigen invloedssfeer, afwijkende activiteiten geconstateerd”, aldus het bedrijf. Vervolgens heeft het industrieconcern zelf de systemen ontkoppeld. Daardoor kon onder meer autofabriek VDL Nedcar een tijd lang geen auto’s in elkaar zetten.

Het onderzoek naar de cyberaanval is nog niet afgerond. VDL doet geen mededelingen over de aard van de aanval en of er bijvoorbeeld losgeld is betaald vanwege gijzelsoftware.

Hoe groot de financiĆ«le schade is van de aanval heeft het bedrijf ook niet bekendgemaakt. De exacte kosten worden volgens VDL in “de loop van het eerste kwartaal van 2022” vastgesteld.

VDL bestaat uit 105 werkmaatschappijen, die bijvoorbeeld stadsbussen of geautomatiseerde systemen voor veehouders maken. Vorig jaar had het bedrijf een omzet van 4,7 miljard euro.