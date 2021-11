KLM ziet aantal boekingen naar Verenigde Staten verdriedubbelen

Het aantal nieuwe boekingen voor vliegtickets naar de Verenigde Staten is sinds de Amerikaanse openstelling voor gevaccineerden meer dan verdriedubbeld bij luchtvaartmaatschappij KLM. Half oktober werd bekend dat de Verenigde Staten maandag de landsgrenzen zouden openen voor reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus.

“Zodra grenzen opengaan, merken we dit meteen in het zoek- en boekgedrag van onze klanten”, zegt een woordvoerder van KLM. Volgens hem zijn New York, Los Angeles en San Francisco momenteel de favoriete bestemmingen van Nederlanders, maar specifieke boekingscijfers noemt hij niet.

KLM heeft de capaciteit op diverse Amerikaanse bestemmingen uitgebreid. Zo is het aantal vluchten naar Atlanta bijna verdubbeld naar 12 per week. Naar de luchthaven JFK van New York wordt komende winter 11 keer per week gevlogen.

Reizigers moeten voor de vlucht naast een vaccinatiebewijs ook nog steeds een negatieve coronatestuitslag laten zien. Alleen een test voldoet niet. De test moet niet langer dan 72 uur voor aankomst zijn afgenomen. Ook moeten reizigers desgevraagd delen met wie ze contact hebben gehad.

Voor zover bekend hebben reizigers nog geen problemen ondervonden vanwege de nieuwe regels. Schiphol heeft wat extra ruimte gegeven aan luchtvaartmaatschappijen voor controle van documenten. Er is geen sprake van hevige drukte op de luchthaven.

In de VS gold sinds het begin van de coronapandemie in maart vorig jaar een streng inreisbeleid, waardoor een Amerikaans paspoort of verblijfsvergunning in vrijwel alle gevallen de voorwaarde was om naar het land te kunnen gaan.