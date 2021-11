PostNL denkt drukte feestdagen goed aan te kunnen

PostNL denkt de drukte rond de feestdagen goed aan te kunnen. Het bedrijf verwacht de komende tijd dagelijks het dubbele van het normale aantal pakketten te zullen bezorgen, dus twee miljoen in plaats van een miljoen, en is al sinds de zomer bezig met de logistiek om de bezorging van pakketjes in goede banen te leiden. Zo zijn er meer mensen aan het werk gezet en zal er extra en langer worden doorgewerkt. Ook is de capaciteit uitgebreid. Zo is in Nieuwegein een nieuw gerobotiseerd sorteercentrum in gebruik genomen.

PostNL verwacht piekdrukte op vrijdag 26 en maandag 29 november. 26 november is het Black Friday een koopjesfestijn dat uit de Verenigde Staten is overgewaaid. Winkeliers bieden de dag na Thanksgiving, als veel Amerikanen vrij zijn, traditiegetrouw grote kortingen aan. Op 29 november is het Cyber Monday, waarop Black Friday online nog eens dunnetjes over wordt gedaan.

Black Friday en Cyber Monday worden ook in Nederland steeds populairder. De dag wordt alom gezien als het officieuze begin van het feestdagenseizoen waarbij ook volop wordt ingekocht voor Sinterklaas. PostNL zal vanwege de verwachte drukte ook pakketbezorgers in het weekend na Black Friday op pad sturen, dus ook op zondag.

Door de drukte en de wereldwijde logistieke problemen zullen lang niet alle pakketten op tijd worden bezorgd. PostNL is zich daar ook van bewust en drukt webshops op het hart consumenten eerlijk te informeren. “Het grootste deel van de pakketten zal geen leveringsproblemen hebben”, verwacht PostNL-topvrouw Herna Verhagen. “Maar het zal voorkomen.”

Pakketbezorgers krijgen bij PostNL overigens altijd al een training waarin ze leren omgaan met klanten die niet tevreden zijn. Het postbedrijf zal daarnaast een aantal webshops aanschrijven die mogelijk met leveringsproblemen te maken krijgen. “De meeste webshops weten wel of ze spullen hebben die daar gevoelig voor zijn”, aldus Verhagen.