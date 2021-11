PostNL en moederbedrijf MediaMarkt verliezen op Europese beurzen

De kwartaalcijfers van PostNL vielen maandag niet in de smaak op de Amsterdamse beurs. De post- en pakketbezorger leverde daardoor flink aan beurswaarde in. Ook Ceconomy, het moederbedrijf van onder meer MediaMarkt, behoorde tot de verliezers op de Europese beursvloeren. Beleggers schrokken van de cyberaanval waarmee de elektronicaketen kampt.

PostNL verloor 3,7 procent in de MidKap. Volgens topvrouw Herna Verhagen had de aanpassing van de btw-regels voor kleine goederen van buiten de Europese Unie een “sterkere tijdelijke negatieve impact” op de volumes dan voorzien. Voor alle pakketjes die van buiten de EU komen, moet sinds 1 juli btw worden betaald.

Ceconomy speelde op de beurs in Frankfurt meer dan 4 procent kwijt. MediaMarkt wordt momenteel getroffen door een aanval van hackers. Die zorgt in filialen verspreid over Europa voor grote problemen, maar de webshop werkt volgens de elektronicaketen nog wel naar behoren. MediaMarkt probeert nog te achterhalen wat voor soort aanval er precies gaande is en hoe eventuele schade kan worden voorkomen.

Verder was op de Europese beursvloeren sprake van een tamelijk rustige beursdag. Beleggers leken vooral in afwachting van de belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en China, die later in de week naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent lager op 817,59 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1084,80 punten onder aanvoering van biotechnoloog Galapagos (plus 5,7 procent). Frankfurt daalde 0,1 procent. Parijs won 0,1 procent en Londen ging een fractie omlaag.

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla, die ook een notering heeft in Frankfurt, daalde op zijn beurt dik 4 procent, na een poll op Twitter van topman Elon Musk waarin hij zijn volgers de vraag voorlegde of hij 10 procent van zijn Tesla-aandelen zou moeten verkopen. Van de ruim 3,5 miljoen stemmers heeft een meerderheid van bijna 58 procent ja gezegd. Musk zorgde in het verleden vaker voor ophef met zijn tweets.

De euro was 1,1593 dollar waard, tegen 1,1560 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 82,07 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 83,62 dollar per vat.