PostNL zakt, OCI wint op Damrak na resultaten

Op de Amsterdamse beurs werd het aandeel PostNL maandag lager gezet na tegenvallende resultaten van de post- en pakketbezorger. De kwartaalcijfers van kunstmestproducent OCI vielen daarentegen wel in goede aarde. Verder stonden de luchtvaartaandelen in de belangstelling na het einde van de reisbeperkingen voor de Verenigde Staten.

PostNL zakte dik 2 procent in de MidKap. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal minder omzet. Volgens topvrouw Herna Verhagen had de aanpassing van de btw-regels voor kleine goederen van buiten de Europese Unie een “sterkere tijdelijke negatieve impact” op de internationale volumes bij zowel post- als pakketbezorging dan voorzien. Voor alle pakketjes die van buiten de EU komen, moet sinds 1 juli btw worden betaald. OCI klom 0,8 procent. De kunstmestproducent wist de omzet ruimschoots te verdubbelen in het derde kwartaal. Ook boekte het bedrijf weer winst.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel vlak op 819,17 punten onder aanvoering van staalconcern ArcelorMittal (plus 1,3 procent). De MidKap won 0,2 procent tot 1082,35 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen bleven ongewijzigd.

Air France-KLM won 0,9 procent. De VS verwachten maandag een forse toestroom van internationale bezoekers nu er een einde is gekomen aan de reisbeperkingen die de Amerikanen in maart 2020 een groot deel van de wereldbevolking oplegden vanwege de coronapandemie. Lufthansa steeg 1 procent in Frankfurt.

In Frankfurt zakte Henkel 5 procent. De Duitse maker van wasmiddelen, zeep en lijmen verlaagde zijn winstverwachting. Het bedrijf achter merken als Schwarzkopf en Persil, maar ook de lijmen van Pritt, kampt met hogere kosten voor ruwe materialen die het niet volledig kon compenseren met prijsverhogingen.

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla, die ook een notering heeft in Frankfurt, duikelde bijna 7 procent, na een poll op Twitter van topman Elon Musk waarin hij zijn volgers de vraag voorlegde of hij 10 procent van zijn Tesla-aandelen zou moeten verkopen. Van de ruim 3,5 miljoen stemmen heeft een meerderheid van bijna 58 procent ja gestemd. De vraag van de multimiljardair komt na een voorstel van de Democraten om de superrijken meer belasting te laten betalen en met name het bezit van aandelen zwaarder aan te pakken.

De euro was 1,1552 dollar waard, tegen 1,1560 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 82,15 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 83,53 dollar per vat.