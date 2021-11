Tegenvallende bedrijfsresultaten zetten Nikkei licht lager

De aandelenbeurs in Tokio is maandag licht lager gesloten. Tegenvallende kwartaalcijfers van enkele grote Japanse bedrijven zorgden daarbij voor koersdruk. De verliezen bleven beperkt dankzij een sterker dan verwachte groei van de Chinese export in oktober. Beleggers reageerden ook nog op het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag en de instemming van het Congres met het omvangrijke infrastructuurplan van president Joe Biden.

De Nikkei eindigde uiteindelijk 0,4 procent in de min op 29.507,05 punten. Honda zakte 3 procent. De Japanse autoproducent verlaagde zijn winstverwachting voor het huidige boekjaar. Het bedrijf kampt net als veel sectorgenoten met tekorten aan chips en verwacht niet dat de problemen snel opgelost zullen zijn. Concurrent Nissan, die dinsdag de boeken opent, ging licht vooruit. Robotmaker Daifuku en de maker van landbouwmachines Kubota verloren rond 8 procent na teleurstellende kwartaalcijfers. Techinvesteerder SoftBank, die na de slotbel met resultaten kwam, daalde 1,4 procent. De fabrikant van precisiemachines en camera’s Olympus presteerde daarentegen beter dan verwacht en werd beloond met een koerswinst van ruim 6 procent.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus. Uit cijfers van de Chinese douane bleek zondag dat de op een na grootste economie ter wereld vorige maand flink meer goederen heeft uitgevoerd ondanks de problemen in de toeleveringsketens. De sterke handelscijfers geven weer wat meer vertrouwen in de Chinese economie, na de recente tegenvallende groei, lagere consumentenuitgaven, de problemen in de vastgoedsector en de lokale corona-uitbraken in het land.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,5 procent, mede door koersverliezen bij de grote Chinese techbedrijven. Tencent en Alibaba daalden 1,8 procent en 2,2 procent. Evergrande verloor dik 1 procent. Volgens persbureau Reuters hebben enkele houders van obligaties die door een onderdeel van de noodlijdende Chinese vastgoedreus zijn uitgegeven, nog geen rentebetalingen ontvangen. Evergrande gaat gebukt onder een enorme schuldenlast en miste in de afgelopen weken zelf ook enkele deadlines voor rentebetalingen op leningen. Het concern wist tot nu toe wanbetaling te voorkomen door binnen dertig dagen na de deadline alsnog de verschuldigde rente te betalen.