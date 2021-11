Amsterdamse beurs verliest na duikeling betalingsverwerker Adyen

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een verlies de handel uitgegaan. Betalingsverwerker Adyen ging in de uitverkoop en dat drukte op de AEX-index. Mogelijk reageerden beleggers geschrokken op een tegenvallend bericht van de Amerikaanse branchegenoot PayPal, dat de verwachtingen voor de omzet en winst in 2021 naar beneden had bijgesteld.

PayPal zelf verloor bij de opening van de handel op de beurs in New York ook al flink aan waarde. Het bedrijf merkte dat het aantal transacties voor e-commerceconcern eBay minder is dan een jaar geleden, wat de resultaten drukt. Adyen stond ook al de hele dag bij de verliezers onder de 25 grootste beursfondsen op de Amsterdamse beurs en sloot bijna 4 procent lager.

Een andere grote verliezer was staalconcern ArcelorMittal, dat 3,7 procent prijsgaf. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was met een winst van 3,5 procent de sterkste stijger. De AEX-index zakte uiteindelijk 0,3 procent tot 815,17 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 1080,00 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs kwamen niet ver van hun eindstanden van maandag. Londen verloor 0,4 procent.

Op het Damrak ging de aandacht onder andere uit naar IMCD, een grote distributeur van chemicaliĆ«n. Het bedrijf profiteerde de afgelopen negen maanden van prijsstijgingen. Die compenseerden voor problemen in toeleveringsketens wereldwijd, zo kwam naar voren uit een kwartaalbericht. Topman Piet van der Slikke rekent voor de rest van het jaar nog wel op “uitdagende omstandigheden”. Op de beurs boog het aandeel een eerder verlies om in een winst van 0,4 procent.

In de MidKap zakte Basic-Fit 3,2 procent. Aandeelhouder 3i heeft een belang van 6,8 procent in de fitnessketen verkocht. Renewi steeg bijna 11 procent op de lokale Amsterdamse markt na cijfers. De afvalverwerker profiteerde de afgelopen periode onder andere van de prijsstijgingen voor veel materialen die het recyclet.

AB Foods klom ruim 8 procent in Londen. Het Britse moederbedrijf van kledingketen Primark keert een speciaal dividend uit na een sterk herstel van de coronacrisis.

De euro was 1,1585 dollar waard, tegen 1,1593 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 82,60 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 83,71 dollar per vat.