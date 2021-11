FSIN: omzet foodsector bijna weer op niveau van voor de crisis

De omzet van de foodsector in Nederland zit weer bijna op het niveau van voor de crisis. Volgens kennisplatform FoodService Instituut Nederland (FSIN) gaat het herstel “veel sneller” dan eerder verwacht, maar profiteren niet alle bedrijven en onderdelen evenveel. Met name in bijvoorbeeld de catering, die duidelijk omzet verloor tijdens de pandemie, is de impact van de crisis blijvend, aldus FSIN. De daling bij de catering komt onder andere door de sluiting van scholen en kantoren en het schrappen van evenementen, congressen en beurzen.

De gezamenlijke omzet van de consumptie buitenshuis (foodservice) en de boodschappen (foodretail) komt dit jaar naar verwachting uit op 59,9 miljard euro. Dat is 100 miljoen euro onder het recordbedrag van 2019. FSIN verwacht volgend jaar een omzetgroei met 7 procent waarmee een nieuw record in de maak is. Dat komt deels door het verdere herstel uit de crisis, maar ook omdat het speciaalzaken lukt om klanten vast te houden. Tijdens de crisis, toen restaurants ook dicht waren, deden mensen vaker hun boodschappen in speciaalzaken als slagers en gespecialiseerde viswinkels. Dit is kennelijk bevallen.

Bij foodservice, waar de cateraars toe behoren, stonden omzetten door de coronamaatregelen onder druk. Omdat mensen vaker thuis zullen blijven werken zal het effect van de crisis zichtbaar blijven. De totale omzet van foodservice viel door de crisis 12,5 miljard euro lager uit. Daartegenover presteerden maaltijdbezorgbedrijven uitstekend. De verwachting is dat zij dit ook volgend jaar zullen doen. Hetzelfde geldt bij de bezorging van boodschappen.

Verder merkt FSIN op dat personeelstekorten de groei van de foodsector in de weg kunnen zitten. Daarnaast kampen veel bedrijven met de gevolgen van de oplopende prijzen van energie, grondstoffen en transport. Die zullen ook de foodsector raken.

FSIN onderzoekt sinds 2003 trends en ontwikkelingen in buitenshuisconsumptie. Ruim tweehonderd bedrijven zijn lid, waaronder de grotere retailers, groothandels en leveranciers.