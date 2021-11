GE straalt op Wall Street na aankondiging splitsing

Het aandeel General Electric (GE) was dinsdag een grote winnaar op Wall Street. De onderneming kondigde aan zichzelf in drieën te splitsen, onder andere om waarde voor aandeelhouders te creëren. Daarmee kreeg het de handen van beleggers op elkaar. Het aandeel won in de eerste handelsminuten bijna 6 procent.

Het industrieconcern wordt opgedeeld in drie aparte beursgenoteerde bedrijven die zich richten op luchtvaart, gezondheidszorg en energie. De stap volgt volgens het bedrijf op de jarenlange achterblijvende prestaties van de aandelenkoers van het concern. GE ging de afgelopen jaren gebukt onder hoge schulden. Ook kampte GE Renewable Energy, de divisie die onder meer windturbines maakt, jarenlang met structurele verliezen. In oktober liet het concern nog weten dat het langer nodig heeft om deze divisie winstgevend te maken.

Het sentiment op Wall Street was gemengd na de recordstanden van een dag eerder. De leidende Dow-Jonesindex speelde 0,1 procent kwijt tot 36.394 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 4.707 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 16.017.

De graadmeters werden maandag vooral vooruitgeholpen door de goedkeuring voor het plan van de Amerikaanse president Joe Biden om 1 biljoen dollar te steken in het aanpakken van wegen, spoorlijnen, bruggen en betere internetverbindingen.

Autoconcern Tesla zakte 0,4 procent. De onderneming zou kijken naar de mogelijkheid om een tweede productielocatie in China te openen. Dat meldde althans het in Taiwan gevestigde technologiedagblad DigiTimes.

Betalingsverwerker PayPal maakte een duikeling van ruim 9 procent. Het bedrijf is minder optimistisch over de omzet en winst dit jaar. Dat komt vooral doordat PayPal veel minder transacties verwerkt voor e-commercebedrijf eBay (plus 1 procent) dan vorig jaar, toen lockdowns voor een forse toename van onlineaankopen zorgden.

BioNTech, dat samen met Pfizer een coronavaccin ontwikkelde, verloor ondanks opgeschroefde prognoses 2,6 procent. Het Duitse biotechnologiebedrijf met beursnotering in New York verhoogde de verwachtingen rond dit middel, dankzij de plannen voor boostervaccins in veel landen.

Cruisevaartconcern Royal Caribbean Cruises neemt binnenkort afscheid van zijn topman Richard Fain, die sinds 1988 de leiding had over het bedrijf. Het aandeel ging daarop 2,4 procent omlaag.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 82,41 dollar. Brentolie won 0,4 procent aan waarde tot 83,75 dollar.