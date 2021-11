Greenpeace spant rechtszaak aan om uitstoot Volkswagen

Milieubeweging Greenpeace heeft samen met een klimaatactiviste een rechtszaak aangespannen tegen het Duitse autoconcern Volkswagen. Volgens Greenpeace en activiste Clara Mayer doet Volkswagen te weinig om de uitstoot tegen te gaan. Een vergelijkbare rechtszaak werd eerder al aangespannen door milieuclub Deutsche Umwelthilfe (DUH) tegen Mercedes-Benz-moederbedrijf Daimler en BMW.

Greenpeace en DUH eisen van de autofabrikanten dat ze tegen 2030 volledig stoppen met de productie van auto’s met verbrandingsmotoren en dat de uitstoot van broeikasgassen sterk wordt verlaagd. De rechtszaken worden gemodelleerd naar de zaak die in Nederland tegen olie- en gasconcern Shell werd aangespannen. De rechtbank in Den Haag stelde dat Shell meer moet doen om zijn uitstoot terug te brengen.

Volkswagen heeft eerder al gezegd dat het aanspannen van rechtszaken tegen individuele bedrijven geen geschikte oplossing is voor de klimaatproblematiek en dat het concern toegewijd is aan de klimaatafspraken van Parijs. Verder wees Volkswagen op de miljardeninvesteringen die het doet in elektrische auto’s. Ook BMW en Daimler hebben gezegd dat ze zich inzetten voor de klimaatdoelstellingen van Parijs.