ING: controle op jaarrekeningen in de knel door accountantstekort

De wettelijke controle van jaarrekeningen van niet-beursgenoteerde bedrijven komt in de knel omdat er een tekort is aan accountants. Dat stelt het Economisch Bureau van ING in een rapport over de sector. De accountancy komt om in het werk. Niet alleen zijn meer bedrijven verplicht de boeken te laten controleren. Ook zijn accountants belast met de afwikkeling van coronasteunmaatregelen om bedrijven door de crisis te loodsen. Daarbij is er volgens ING sprake van structurele krapte op de arbeidsmarkt.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vier op de tien accountantskantoren te maken met personeelstekorten. De verwachting is volgens ING dat dit in de toekomst verder zal oplopen. Dat komt doordat er minder studenten kiezen voor een opleiding tot accountant, een hogere uitstroom van ervaren boekhouders naar het bedrijfsleven en een toename van de werkzaamheden.

Bekend is dat er steeds minder accountants zijn die een zogeheten OOB-vergunning hebben die nodig is om de boeken te controleren van organisaties van openbaar belang. Vooral kleinere beursgenoteerde bedrijven hebben grote moeite om een accountant te vinden. Dat scenario zal volgens ING ook voor niet-beursgenoteerde bedrijven gaan gelden.

Zo is het aantal bedrijven dat gecontroleerd moet worden flink gestegen. Daartegenover is het aantal accountants met een vergunning voor een wettelijke controle met een vijfde gedaald. Bedrijven zijn wettelijk verplicht de boeken te laten controleren als ze voldoen aan twee van de volgende drie criteria: een omzet van meer dan 12 miljoen euro, een balanstotaal van zeker 6 miljoen euro en zeker vijftig werknemers in dienst.

ING wijst onder andere naar de vele wetten en regels die het controleren van de boeken door kleinere kantoren niet aantrekkelijk maken. Zij stoppen er dan mee of kiezen ervoor te worden overgenomen.

De Nederlandse beroepsorganisatie van accountants NBA merkt ook de krapte op de arbeidsmarkt. Daarbij is er “flink veel werk” op het bordje van de accountants gekomen als gevolg van de TVL- en NOW-regelingen om bedrijven door de crisis te loodsen. De NBA heeft eerder met succes voor soepelere regels voor de controle op de steunmaatregelen gepleit. Verder probeert de sector het beroep voor jongeren weer aantrekkelijk te maken.