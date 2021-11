MediaMarkt nog druk met onderzoek naar cyberaanval

MediaMarkt is nog altijd drukdoende met het onderzoek naar de cyberaanval die in filialen verspreid over Europa voor grote problemen zorgt. Volgens RTL Nieuws zouden de hackers 50 miljoen dollar (43 miljoen euro) aan losgeld hebben geëist in bitcoin. Een woordvoerder van MediaMarkt ging daar desgevraagd niet op in.

MediaMarkt probeert nog altijd te achterhalen wat voor soort aanval er precies gaande is en hoe eventuele schade kan worden voorkomen. De MediaMarkt-winkels blijven vooralsnog open, maar er kunnen alleen spullen uit de winkels zelf worden afgerekend. Afhalen en retourneren zijn niet mogelijk.

De cyberaanval begon in de nacht van zondag op maandag. Het bedrijf heeft onmiddellijk de relevante autoriteiten geïnformeerd en werkt naar eigen zeggen hard om te achterhalen welke systemen er precies zijn getroffen.

Volgens RTL Nieuws zit de cybercriminele groep Hive achter de aanval. Die groep valt sinds juni dit jaar bedrijven en organisaties aan en vraagt om losgeld in bitcoin.