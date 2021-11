Sunweb en TUI bereid tot omboeken wegens coronabeleid Oostenrijk

Reisorganisaties Sunweb en TUI geven vakantiegangers die worden gedupeerd door de strengere coronaregels in Oostenrijk de kans om hun reis om te boeken. Wie een wintersportvakantie heeft geregeld bij Sunweb krijgt de mogelijkheid voor een omboeking naar alternatieve bestemmingen als Frankrijk of Italië. Topman Mattijs ten Brink zegt dat klanten daarover door het bedrijf zullen worden benaderd. TUI laat weten met reizigers “mee te denken” als mensen niet op reis kunnen vanwege de nieuwe inreisvoorwaarden in Oostenrijk. Dat kan ook leiden tot een omboeking, aldus TUI.

In Oostenrijk is de zogeheten 2G-regel ingevoerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat alleen gevaccineerden of mensen die zijn genezen van Covid nog hotels en restaurants in mogen. Ook zijn vaccinatiebewijzen er korter geldig en één prik met het Janssen-vaccin is er straks niet meer voldoende.

Een woordvoerster van TUI zegt dat het aantal Nederlanders dat nu al een reis heeft geannuleerd meevalt. Dat komt omdat veel mensen pas in de voorjaarsvakantie op wintersport gaan, en dat duurt nog even. Maar TUI heeft wel al veel vragen gekregen van mensen die bang waren dat hun vaccinatiestatus straks niet langer voldoet.

De situatie zorgt volgens Sunweb-baas Ten Brink voor vervelende onzekerheid. Het liefst zou hij zien dat landen hun coronabeleid meer op elkaar afstemmen, maar inmiddels is volgens hem gebleken dat Europa daar niet in slaagt. Hij schat in dat de Oostenrijkse maatregelen uiteindelijk slechts een relatief kleine groep zullen raken. Maar wat de overheden van andere landen komende tijd nog voor coronamaatregelen zullen invoeren, durft hij niet te voorspellen.

In Nederland loopt het aantal coronabesmettingen inmiddels ook steeds meer op. Ten Brink hoopt dat het kabinet duidelijk wil maken dat nieuwe reisbeperkingen niet worden overwogen. Eerder gold er vanwege de pandemie nog lange tijd een advies om niet naar het buitenland te reizen. Dat is volgens de Sunweb-topman nu niet nodig. “Dat we niet met honderdduizend mensen carnaval kunnen vieren” snapt hij. Maar “met eigen vervoer naar een land gaan waar er minder besmettingen zijn dan hier” zou volgens hem geen problemen moeten opleveren.