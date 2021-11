Tesla bouwt mogelijk tweede fabriek in Shanghai

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla gaat waarschijnlijk een nieuwe fabriek bouwen in Shanghai. Dat meldde het in Taiwan gevestigde technologiedagblad DigiTimes dinsdag op basis van anonieme bronnen in de autosector. Het bedrijf van multimiljardair Elon Musk zou volgens de krant mogelijk ook meer van zijn onderdelen kunnen gaan bestellen bij lokale bedrijven in China.

Tesla heeft al een ‘gigafabriek’ in Shanghai, waar onder meer de Model 3 wordt gemaakt. In de fabriek kunnen zo’n 500.000 auto’s per jaar worden geproduceerd. Het bedrijf heeft er geen geheim van gemaakt zijn positie in China te willen verstevigen, aangezien het land de grootste afzetmarkt van elektrische auto’s ter wereld is.

De autofabrikant wacht daarnaast nog altijd op goedkeuring van zijn omstreden nieuwe ‘gigafabriek’ nabij Berlijn. Tesla begon in 2019 al met de bouw van deze fabriek nadat het bedrijf door een speciale procedure een voorlopige goedkeuring had gekregen voor de realisatie ervan. Maar de lokale autoriteiten zijn nog steeds bezig met het evalueren van de milieueffecten van de fabriek, ondanks het feit dat de bouw zo goed als klaar is. Op hetzelfde terrein wil Tesla ook een nieuwe accufabriek bouwen.

Het aandeel Tesla stond maandag nog flink onder druk op Wall Street vanwege een poll op Twitter van Musk over de vraag of hij aandelen in zijn bedrijf moet verkopen. De miljardair zorgde in het verleden vaker voor ophef met zijn tweets. Het bedrijf werd eind oktober meer dan 1 biljoen dollar waard op de beurs na berichten over een miljardenorder van verhuurbedrijf Hertz. Later liet Musk via Twitter echter weten dat de deal met Hertz nog niet getekend is.