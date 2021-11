Tesla in nasleep van tweets Musk hard onderuit op Wall Street

Autobouwer Tesla heeft op de beurs in New York tientallen miljarden dollars aan beurswaarde kwijtgespeeld. Het merk voor elektrische auto’s ging hard onderuit nadat topman Elon Musk op Twitter zijn volgers vroeg of hij aandelen in het bedrijf moest verkopen. Daarop verschenen berichten dat Musk persoonlijke schulden zou willen afbetalen met de verkoop van aandelen.

Het aandeel Tesla eindigde uiteindelijk 12 procent lager. Het gaat om het grootste verlies in één handelssessie voor het bedrijf sinds september vorig jaar. Maandag werd het bedrijf ook al minder waard wegens de in het weekend gehouden peiling op Twitter. Volgers stemden toen massaal voor de verkoop van 10 procent van de Tesla-aandelen die Musk bezit.

Zakenblad Business Insider meldde vervolgens dat de belegger Michael Burry, bekend van de film The Big Short, vermoedens had geuit dat Musk schulden wil afbetalen met de aandelenverkoop. Dat zou in een inmiddels gewiste tweet hebben gestaan. Analisten wijzen ook op de stappen die chipmaker Nvidia zet op het vlak van zelfrijdende auto’s als verklaring voor de daling van Tesla, dat op dit vlak vooroploopt.

Het algehele sentiment op Wall Street was wat somber. De Dow-Jonesindex verloor 0,3 procent tot 36.319,98 punten. De brede S&P 500 zakte net geen 0,4 procent onder zijn recordstand en sloot op 4685,25 punten. Techbeurs Nasdaq ging 0,6 procent omlaag tot 15.886,54 punten.

Beleggers letten onder andere op signalen voor oplopende inflatie. Nieuwe cijfers maakten duidelijk dat de prijzen die Amerikaanse maakbedrijven voor hun producten vragen in oktober harder zijn gestegen, wat de inflatievrees heeft aangewakkerd.

General Electric was een opvallende winnaar op de beurs. Het industrieconcern wordt opgedeeld in drie aparte beursgenoteerde bedrijven die zich richten op luchtvaart, gezondheidszorg en energie. Beleggers waren hoopvol over de extra waarde die dit aandeelhouders zal opleveren en zetten het bedrijf 2,7 procent hoger.

Betalingsverwerker PayPal maakte een duikeling van bijna 11 procent. Het bedrijf is minder optimistisch over de omzet en winst dit jaar. BioNTech, dat samen met Pfizer een coronavaccin ontwikkelde, verloor 6,7 procent na de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

Een vat Amerikaanse olie werd bijna 3 procent duurder op 84,35 dollar. Brentolie won 1,8 procent aan waarde tot 84,90 dollar. De euro was 1,1595 dollar waard, tegenover 1,1585 bij het slot van de Europese beurzen.