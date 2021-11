Vaccinbedrijf BioNTech opnieuw positiever over omzet coronavaccin

Het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech denkt meer geld te gaan verdienen aan het coronavaccin dat de onderneming samen met farmaceut Pfizer ontwikkelde. Nu meer landen boostervaccins willen geven en het vaccin aan kinderen kan worden gegeven, verhoogde BioNTech de omzetverwachting naar tussen de 16 miljard en 17 miljard euro.

BioNTech en het Amerikaanse Pfizer hebben contracten gesloten om dit jaar 2,5 miljard doses van het vaccin te leveren. Ze produceren er naar verwachting zo’n 3 miljard. Eerder ging BioNTech uit van 2,2 miljard doses die dit jaar geleverd zouden worden, wat een omzet van 15,9 miljard euro zou opleveren. Volgend jaar kunnen BioNTech en Pfizer tot wel 4 miljard doses van het vaccin produceren, denken de Duitsers nu.

Het coronavaccin, met de naam Comirnaty, is het enige product van BioNTech dat al op de markt is. Door het enorme succes van dat vaccin, het meest verkopende farmaceutische product in een jaar ooit, kan BioNTech nu gemakkelijk de ontwikkeling van andere medicijnen bekostigen. Het bedrijf heeft meerdere kankerbehandelingen in ontwikkeling. Volgens topman Uğur Şahin komt BioNTech binnenkort met positieve resultaten over verschillende tests naar buiten.