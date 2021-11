Ahold Delhaize straalt in AEX, BAM wint na uitstel Feyenoord City

Ahold Delhaize was woensdag de grote winnaar in de AEX-index in Amsterdam. Beleggers konden de handelsupdate van het supermarktconcern over het derde kwartaal wel waarderen. Bij de kleinere fondsen stond bouwer BAM bij de winnaars. Beleggers verwerkten het nieuws dat de bouw van het nieuwe Feyenoord-stadion als onderdeel van een bredere gebiedsontwikkeling in Rotterdam een jaar wordt uitgesteld. Door de gestegen prijs van materialen en andere kosten zou het stadion naar verluidt al niet voor de afgesproken 365 miljoen euro kunnen worden gerealiseerd.

De laatste jaren moest BAM meermaals bloeden voor grote projecten. Goed voorbeeld is de zeesluis bij IJmuiden waar BAM veel meer geld aan kwijt was dan geraamd. BAM haalde de teugels aan en kondigde aan minder risico’s te zullen nemen. Dat het Feyenoord-project voorlopig van de baan is, leek beleggers tevreden te stemmen. Het aandeel BAM won bijna 7 procent.

Ahold Delhaize was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 4 procent nadat het meer winst op een hogere omzet boekte. Het supermarktconcern had in Europa wel enige last van de heropening van de horeca en andere winkels, maar bleef sterk presteren op de belangrijke Amerikaanse markt. Volgens topman Frans Muller tonen de cijfers aan dat het concern weerbaar is.

Just Eat Takeaway kelderde 3,3 procent, na overnamenieuws in de sector. De Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash neemt zijn Finse branchegenoot Wolt over voor zo’n 7 miljard euro. Het is de eerste overname van DoorDash in Europa. Just Eat Takeaway kwam onlangs onder vuur te liggen van de activistische aandeelhouder Cat Rock, die wil dat het bedrijf zich meer richt op de Europese markt en de onlangs overgenomen Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub weer verkoopt.

Unilever sloot 0,2 procent hoger. Het was- en levensmiddelenconcern zou de plannen om een aantal van zijn merken van schoonheids- en persoonlijke verzorgingsproducten te verkopen hebben opgeschort. Unilever zelf wilde niet op geruchten in de markt reageren. De AEX-index sloot 0,1 procent lager op 814,63 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 1082,29 punten. Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,9 procent.

Bij de middelgrote fondsen won ABN AMRO 2,1 procent na cijfers. De bank profiteerde afgelopen kwartaal van de aantrekkende economie en boekte meer winst dan verwacht. KBC Securities verhoogde het advies voor het aandeel.

De euro was 1,1523 dollar waard, tegen 1,1585 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent minder op 82,48 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs tot 83,73 dollar per vat.