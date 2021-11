Ahold Delhaize tevreden over start abonnementsdienst Albert Heijn

Sinds de start van de nieuwe abonnementsdienst van Albert Heijn wordt daar al goed gebruik van gemaakt, zegt Ahold Delhaize-topman Frans Muller. “Tot nu toe zien we een heel goede respons.” Precieze cijfers over hoeveel mensen zich al hebben aangemeld geeft hij echter niet. Albert Heijn biedt het abonnement met de naam Albert Heijn Premium sinds enkele weken aan.

Klanten krijgen met het abonnement voor een vast bedrag per jaar meer extra korting op biologische producten, meer persoonlijke aanbiedingen en kunnen twee keer zo snel zegeltjes sparen. Muller ziet in de abonnementsdienst een product dat mogelijk op meer plekken kan worden ingezet. “Als het in Nederland goed werkt, zullen we het ook verder in Europa aan gaan bieden”, aldus de topman. In de Verenigde Staten lopen al tests met een vergelijkbare dienst.

Het Albert Heijn Premium-abonnement wordt vooral aangeboden via de Appie-app van de supermarktketen. Die digitale diensten worden volgens Muller steeds belangrijker om klanten te bereiken en Ahold Delhaize zet daar stevig op in. “Bij de app is sprake van permanente innovatie. Daar komen bijna wekelijks nieuwe mogelijkheden in.”