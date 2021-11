Beursgang elektrisch autobedrijf Rivian goed voor miljarden

De maker van elektrische auto’s Rivian heeft met zijn beursgang in New York een bedrag opgehaald van 11,9 miljard dollar, omgerekend bijna 10,3 miljard euro. Rivian wordt gezien als mogelijke rivaal van Tesla. Het is de grootste beursgang op Wall Street van dit jaar.

Rivian, waarin webwinkel Amazon een belang van 20 procent heeft, verkocht 153 miljoen aandelen tegen een prijs van 78 dollar per stuk. Dat zijn meer aandelen dan eerder beoogd en ook een hogere prijs per aandeel dan eerder werd aangegeven. Volgens Rivian was er grote interesse van beleggers in de stukken.

Amazon is de grootste klant van het bedrijf met een bestelling van 100.000 elektrische busjes. De eerste 10.000 busjes moeten voor eind volgend jaar aan Amazon worden geleverd. Het Californische bedrijf maakt behalve de busjes ook een elektrische pick-uptruck. Die wordt vanaf eind dit jaar aan klanten geleverd.

Het in 2009 opgerichte Rivian heeft een fabriek in de staat Illinois en zou ook kijken naar een fabriek in Europa, mogelijk in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zou het bedrijf een nieuwe fabriek in Texas willen bouwen, voor een investering van minstens 5 miljard dollar.

In totaal is Rivian nu meer dan 76 miljard dollar waard. Het bedrijf heeft een notering aan de technologiegraadmeter Nasdaq onder het beurssymbool ‘RIVN’. Autoconcern Ford Motor is ook een geldschieter van Rivian.