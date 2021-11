Biden gaat strategische olievoorraden VS nog niet aanspreken

De Amerikaanse president Joe Biden gaat de strategische oliereserves van de Verenigde Staten nog niet aanspreken om zo de hoge brandstofprijzen tegen te gaan. De afgelopen tijd werd gespeculeerd dat Biden die voorraden zou kunnen gebruiken om ervoor te zorgen voor lagere prijzen aan de pomp voor Amerikaanse consumenten.

Er werd gespeculeerd dat de VS een dergelijke stap zouden kunnen coördineren met andere landen, zoals Japan. De Amerikaanse energieminister zei vrijdag nog dat Biden de mogelijkheid van de voorraden aan het bekijken was en dat de regering zich grote zorgen maakt over de dure brandstof. Ze riep toen ook de OPEC+ op om nog meer olie te gaan produceren om zo de hoge prijzen aan te pakken. Eerder uitte Biden al kritiek op de olie-alliantie omdat die onvoldoende zou doen. Ook Japan, India en China willen dat nog meer olie wordt opgepompt.

Maar het Witte Huis ziet voorlopig dus nog af van het vrijgeven van de voorraden na een Amerikaans overheidsrapport, waarin wordt gesteld dat de olieprijzen volgend jaar kunnen gaan dalen. De strategische voorraden van de VS bedragen meer dan 600 miljoen vaten die voor noodgevallen ondergronds zijn opgeslagen in de staten Texas en Louisiana.