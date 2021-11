Daimler wil zijn voltallige belang in Renault verkopen

Autoconcern Daimler wil zijn volledige belang in concurrent Renault verkopen. De producent van onder andere Mercedes-Benz heeft nog een belang met een waarde van bij elkaar 316 miljoen euro in Renault. De 9,2 miljoen aandelen die het betreft worden aangeboden aan institutionele beleggers.

Volgens Daimler doet de verkoop van de aandelen niets af aan het partnerschap tussen de automakers. Die blijft ook na de transactie overeind.

Eerder dit jaar kondigde het Japanse Nissan aan zijn volledige belang in Daimler van de hand te doen. Daarmee was een bedrag van 1,2 miljard euro gemoeid. Het geld dat de autobedrijven ophalen met de transacties is onder meer nodig voor investeringen in elektrische rijden.

Daimler-topman Ola Källenius sprak eerder op woensdag nog over de opgave waar automakers op het gebied van elektrisch rijden voor staan. Volgens hem is een algeheel verbod op auto’s met een verbrandingsmotor tegen 2040 wereldwijd niet dé oplossing. Daimler zette samen met een aantal andere grote merken eerder wel zijn handtekening onder een document waarin de autoproducent belooft zich voor dat doel in te zetten.

“Wat er staat, is dat we zullen werken aan emissievrij rijden in de belangrijkste markten tegen 2035. Dat is precies wat we aan het doen zijn. We moeten het niet hebben over een verbod”, aldus Källenius. Daimler heeft eerder gezegd dat het in 2030 uitsluitend nog volledig elektrische auto’s wil produceren als de marktomstandigheden het toelaten. Het merk maakt zijn productie CO2-neutraal voor 2040. Volgens de topman is het voor Daimler als fabrikant van luxere auto’s gemakkelijker om over te stappen op elektrische auto’s dan voor producenten die de massamarkt bedienen.