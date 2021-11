Emirates dringt verlies terug door versoepeling reisbeperkingen

Luchtvaartmaatschappij Emirates heeft het verlies in de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar 2021-2022 met ruim de helft teruggedrongen. De maatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten profiteerde net als veel branchegenoten van de toenemende vraag naar vliegtickets, door de versoepeling van de reisbeperkingen die in veel landen golden vanwege de coronapandemie.

De in Dubai gevestigde luchtvaartmaatschappij leed de afgelopen periode een nettoverlies van 1,6 miljard dollar (bijna 1,4 miljard euro), vergeleken met een verlies van 3,4 miljard dollar een jaar geleden. De omzet steeg met 86 procent op jaarbasis en het aantal passagiers dikte met maar liefst 319 procent aan tot 6,1 miljoen. Ook de vrachtdivisie presteerde goed. Volgens Emirates zijn de vrachtvolumes hersteld tot 90 procent van het niveau van voor de coronacrisis.

“Over de hele groep zagen we de activiteiten en de vraag toenemen, nadat landen de reisbeperkingen begonnen te versoepelen”, zei sjeik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, die aan het hoofd van de maatschappij staat. “Hoewel er nog een lange weg te gaan is voordat onze activiteiten terug zijn op het niveau van voor de pandemie en we weer winstgevend zijn, zijn we goed op weg naar herstel”, aldus de topman.

Emirates kreeg ook extra steun van de regering van Dubai, de enige aandeelhouder van de maatschappij. Om de crisis door te komen ontving Emirates eerder al 3,1 miljard dollar aan overheidssteun. Emirates leed in het boekjaar 2020-2021 voor het eerst in meer dan dertig jaar een jaarverlies door de lockdownmaatregelen en reisrestricties.

Het bedrijf moest ook voor het eerst in zijn bestaan gedwongen afscheid nemen van personeel om de kosten te verlagen. In de afgelopen zes maanden nam het personeelsbestand met 2 procent af, maar volgens Emirates wordt er wel gewerkt aan een wervingscampagne waarbij prioriteit wordt gegeven aan werknemers die eerder zijn ontslagen. De bedrijfskosten stegen met 22 procent, waarbij de brandstofkosten meer dan verdubbelden als gevolg van de hogere olieprijzen.