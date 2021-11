Europese gasprijs verder omlaag door grotere leveringen Rusland

De Europese gasprijs is woensdag verder omlaaggegaan doordat Rusland de gasleveringen aan Europa verhoogt. Er wordt meer gas vervoerd door pijpleidingen die lopen via Polen en Oekraïne.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt daalde met meer dan 6 procent tot minder dan 68 euro. Dat is het laagste niveau in ongeveer een week. Begin oktober piekte de gasprijs nog op meer dan 160 euro. De prijzen liggen nog wel flink hoger dan begin dit jaar.

President Vladimir Poetin had beloofd dat deze week meer gas geleverd zou worden door Rusland, de belangrijkste gasleverancier van Europa. Eerst moesten de Russische voorraden worden aangevuld en dat is gedaan. Het Russische staatsgasconcern Gazprom is nu bezig de voorraden in Europa aan te vullen. Overigens liggen de gasleveringen door Rusland nog wel altijd lager dan normaal in deze tijd van het jaar.

De Russische energieminister Nikolaj Shoelginov zei woensdag dat het land zijn gasproductie dit jaar met 12 procent gaat verhogen naar 777 miljard kubieke meter.