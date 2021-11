Google verliest concurrentiezaak en moet EU miljarden betalen

Google komt niet uit onder een miljardenboete die de Europese Commissie het techbedrijf heeft opgelegd. De commissie heeft Google terecht gestraft voor het misbruiken van zijn marktmacht, vindt de Europese rechter.

De commissie legde Google in 2017 een boete van 2,4 miljard euro op voor concurrentievervalsing. De Amerikaanse internetreus zou zijn eigen prijsvergelijkingsdienst Google Shopping hebben voorgetrokken in de resultaten van zijn veelgebruikte zoekmachine. Daardoor werden concurrenten weggedrukt, klaagden zij. Google hield vol dat de zoekresultaten voor onlinewinkelen alleen maar werden aangepast om gebruikers beter van dienst te zijn en stapte naar het Gerecht van de Europese Unie.

Beide partijen kunnen nog in hoger beroep bij het Europees Hof van Justitie. Dat gebeurt in belangrijke zaken als deze ook haast altijd. Google houdt zich nog op de vlakte en gaat het vonnis eerst “nauwgezet bestuderen”. Het bedrijf benadrukt nog maar eens dat het al veranderingen heeft doorgevoerd om aan de eisen van de Europese Commissie te voldoen.

Het Gerecht “wijst de bezwaren van Google grotendeels af en laat de boete in stand”. De overtreding van het bedrijf is “bijzonder ernstig” en “moedwillig”. Het gunstig uitlichten van Google Shopping en het naar beneden duwen van rivaliserende diensten in de zoeklijsten hinderen inderdaad de vrije concurrentie, constateert de rechtbank. Het zou het einde van sommige concurrenten kunnen betekenen en kunnen leiden tot minder innovatie en minder keuze voor consumenten.

Google’s zoekmachine is immers heel belangrijk voor prijsvergelijkers om bezoekers te trekken. Die kijken bovendien vaak alleen naar de eerste paar ‘hits’. Google gaat er ook prat op dat gebruikers er alles kunnen vinden. De gewraakte praktijken staan op gespannen voet met die ‘universele’ taakopvatting die een zoekmachine gezaghebbend maakt, merkt het Gerecht op.

Google schotelde de gebruiker zo ook geen betere zoekresultaten voor, zoals het zelf tegenwierp. Ook als een ander relevanter was dan Google Shopping, kreeg die laatste toch voorrang. Dat rivalen tegen betaling ook extra onder de aandacht gebracht kunnen worden, maakt voor het Gerecht evenmin verschil. Dat maakt hen tot klanten en niet langer gelijkwaardige concurrenten van Google.