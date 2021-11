Groenland verbiedt winning van uranium en stopt mijnproject

Groenland heeft de winning van uranium op het eiland verboden. Dat staat in een nieuwe wet die het parlement van Groenland, een zelfstandig onderdeel van het koninkrijk Denemarken, heeft aangenomen. Daardoor moet ook de ontwikkeling van de nog niet geopende Kvanefjeld-mijn worden gestopt.

Die bevat een enorme hoeveelheid zeldzame aardmetalen, die worden gebruikt om onder meer elektronica en wapens te maken maar ook radioactief uranium. Greenland Minerals, een Australisch bedrijf waarvan de grootste aandeelhouder een Chinees mijnbedrijf is, was onder de vorige regering van Groenland juist op weg om definitieve toestemming te krijgen voor Kvanefjeld. Er werd overigens nog geen uranium gewonnen op het eiland.

Groenland koos in april een nieuwe regering. Er wonen zo’n 57.000 mensen op het eiland, dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Voormalig Amerikaans president Donald Trump probeerde het eiland in 2019 nog te kopen. Vorig jaar openden de Verenigde Staten ook een consulaat in Groenland.

China is de grootste producent van zeldzame aardmetalen. In september verhoogde het zijn jaarlijkse productiequota nog vanwege krapte bij fabrikanten. De vraag naar de zeldzame aardmetalen zal stijgen omdat ze essentieel zijn voor elektrische auto’s en windturbines. De VS hebben er bij hun bondgenoten op aangedrongen om het aanbod te vergroten.