J&J mag duizenden rechtszaken over babypoeder stoppen

Een Amerikaanse rechter heeft woensdag een voor medische bedrijf Johnson & Johnson (J&J) gunstige uitspraak gedaan in een zaak over babypoeder dat mogelijk kankerverwekkend zou zijn. Het bedrijf heeft goedkeuring gekregen om tienduizenden rechtszaken tegen het bedrijf te stoppen. Dit vonnis neemt een belangrijke hindernis weg voor het bedrijf dat van plan is de kwestie voor meer dan 2 miljard dollar te schikken vanwege de claims.

J&J is momenteel in een faillissementsprocedure verwikkeld. Het concern wil de onderdelen die deze producten maakten in een dochteronderneming onderbrengen, en daar vervolgens een vorm van faillissement voor aanvragen om de claims af te handelen. De uitspraak van woensdag plaveit daarvoor het pad.

Eerder werd bekend dat Johnson & Johnson 2,1 miljard dollar (zo’n 1,8 miljard euro) aan schade moet betalen vanwege de verkoop van babypoeder. Een rechtbank stelde dat de talkpoeder eierstokkanker heeft veroorzaakt omdat er asbest in zat.

Ondanks de uitspraak van woensdag blijft J&J blootgesteld aan ongeveer 38.000 rechtszaken. Sommige daarvan zijn dicht bij een beoordeling door een jury. Het talkpoeder leverde het medisch bedrijf in de afgelopen jaren al eerder veroordelingen op waarbij het miljarden dollars aan schadevergoedingen moet betalen. J&J zou het risico op kanker door het gebruik van talkpoeder hebben verzwegen.