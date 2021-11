Kabinet wil fiscale ‘opknipvoordeeltjes’ bedrijven onderzoeken

Het kabinet wil laten onderzoeken op welke schaal bedrijven zichzelf opknippen om zo van belastingvoordeeltjes te genieten. Dat zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) op een voorstel van linkse partijen om deze manier van belastingontwijking aan te pakken. Mocht dit “echt een probleem” zijn, wil Vijlbrief er een oplossing voor zoeken.

Op initiatief van GroenLinks kwam een aantal partijen deze week met een pakket aan voorstellen om belastingontwijking aan te pakken. Deze plannen zouden de schatkist volgens de partijen bijna 1 miljard euro opleveren. Het grootste deel daarvan kan worden binnengehaald door bedrijven niet langer toe te staan hun activiteiten oneindig op te knippen. Concerns kunnen nu meer dan één keer profiteren van het lage belastingtarief dat geheven wordt over het eerste deel van de winst. Ook zijn bepaalde belastingvoordelen van toepassing op elk afzonderlijk bedrijfsonderdeel.

GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug wil de wet zo aanpassen dat het lage tarief en andere “belastingcadeautjes” maar één keer per concern van toepassing kunnen zijn. Maar Vijlbrief vindt de plannen van links “te ver gaan”. Het midden- en kleinbedrijf zou zo “een grote klap extra belasting betalen”, aldus de demissionaire staatssecretaris. De maatregelen zullen ook bedrijven raken die zich hebben opgeknipt maar dit niet om fiscale redenen hebben gedaan.

Wel wil Vijlbrief “nauwkeuriger onderzoek” laten doen. Als grote bedrijven het opknippen inderdaad als manier gebruiken om belasting te ontwijken, wil hij “zoeken naar een oplossing die misschien wel lijkt op die van mevrouw Maatoug maar wat minder ingrijpend is voor de bedrijven in kwestie en de Belastingdienst”. De bewindsman wil het onderzoek over een paar maanden naar de Kamer kunnen sturen, samen met “een aantal gedachten over wat je eraan zou kunnen doen”.