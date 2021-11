Moederbedrijf laat Blokker en BCC samenwerken

Mirage Retail Group laat zijn ketens Blokker en BCC meer samenwerken. Een deel van het assortiment van BCC wordt later deze maand ook verkocht via de website van Blokker. Daarnaast opent BCC donderdag de eerste vestiging in een winkel van Blokker in Zaandam.

Daar biedt BCC op een klein oppervlak van het filiaal van Blokker alle producten uit zijn assortiment aan, zoals koelkasten wasmachines en drogers. Dat kan door middel van een groot beeldscherm waarop alle apparaten op ware grote kunnen worden bekeken. Die worden na bestelling vervolgens thuisbezorgd.

Mirage Retail Group is voortgekomen uit de voormalige Blokker Holding en is met meerdere ketens een grote speler in de Nederlandse winkelstraten. Het bedrijf heeft in totaal bijna 850 winkels en 9500 werknemers.

BCC heeft 60 vestigingen met 1345 medewerkers. Blokker heeft 414 winkels inclusief 54 franchisefilialen en ruim 5000 werknemers.