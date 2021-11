Ondernemers willen extra vaart achter woningbouwbeleid overheid

De landelijke overheid en bijvoorbeeld gemeenten en bedrijven moeten alvast 200.000 extra woningen ruimtelijk gaan plannen in het land. Doen ze dat niet, dan gaat het waarschijnlijk alsnog niet lukken om tot en met 2030 zeker 900.000 extra woningen te bouwen. Daarvoor waarschuwen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

De lobbyclubs voor het bedrijfsleven vinden het heel goed dat het kabinet 1 miljard euro beschikbaar stelt om versneld meer betaalbare huizen te bouwen. “Nu is het echter alle ballen op het versnellen van de uitvoering van het beleid, anders gaat het alsnog niet lukken”, zeggen ze.

Dat laatste behelst niet alleen het ontwerpen en bouwen van huizen. Een belangrijk risico zit hem volgens de ondernemers in een grote gebrek aan personeel en kennis bij gemeenten en provincies. Hierdoor zou het niet lukken om snel tot de benodigde besluiten en vergunningen te komen. Bezwaarprocedures kunnen ook vaak korter, vinden de ondernemers. En er zal nog een oplossing gevonden moeten worden voor het stikstofprobleem dat de bouw van nieuwe woningen in de weg kan zitten.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland moet ook voorkomen worden dat nieuwe wijken straks verstoken blijven van bijvoorbeeld elektriciteitsaansluitingen. Daarom zouden er versneld vergunningen verleend moeten worden voor de verzwaring en aanleg van energienetten. Zonder extra investeringen in infrastructuur om alle woningenbouwprojecten te ontsluiten, zal het volgens de ondernemers ook niet mogelijk zijn om het woningtekort aan te pakken. Dan gaat het bijvoorbeeld om investeringen in openbaar vervoer, bijvoorbeeld meer lightrail-verbindingen.

Het extra geld dat met Prinsjesdag is aangekondigd om versneld meer betaalbare huizen te bouwen moet 75.000 extra woningen opleveren. Dat heeft demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vorige week nog laten weten. Ze gaat de komende maanden uitwerken hoe de 1 miljard euro precies zal worden besteed.