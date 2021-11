Tragere groei Tencent door extra regels van Chinese overheid

Het Chinese techbedrijf Tencent is in het afgelopen kwartaal minder hard gegroeid dan in voorgaande periodes. De strengere aanpak van op consumenten gerichte techbedrijven door de Chinese overheid was daar debet aan. Tencent kreeg onder meer te maken met strenge regels rond onlinegames voor kinderen, maar ook voor chatapp WeChat.

Die app biedt Chinese gebruikers de mogelijkheid om niet alleen te chatten, maar ook te winkelen, bankzaken te regelen en nog veel meer. Beijing wil dat dergelijke zogeheten superapps open worden gesteld voor diensten van andere bedrijven, en gebruikers niet meer louter binnen de eigen app proberen te houden. Dat zorgt ervoor dat Tencent minder aan WeChat kan verdienen.

Ook aan spellen kan Tencent minder verdienen. De strenge regels voor jonge spelers raken het bedrijf nog niet erg, maar China heeft sindsdien ook geen licenties afgegeven voor nieuwe spellen van het bedrijf. Bovendien worden de advertenties in spellen minder waard als jongeren minder spelen.

Tencent probeert mede daardoor een draai te maken. Het bedrijf richt zich onder meer op bedrijfssoftware en presenteerde onlangs zijn eerste zelf ontworpen chips. Daarmee probeert het enorme bedrijf ook weer wat in de gratie van de leiders van het land te komen. Die hebben namelijk als doel gesteld dat China op technologisch gebied niet meer afhankelijk zou moeten zijn van het buitenland.

De omzet van Tencent kwam in het derde kwartaal uit op omgerekend 16,8 miljard euro, 13 procent meer dan een jaar eerder. Dat is de traagste groei van Tencent in een kwartaal sinds 2004