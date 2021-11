Uitspraak over Google lokt tevreden reacties uit

De overkoepelende bond van Europese consumentenorganisaties BEUC is ingenomen met de uitspraak van de Europese rechter over concurrentievervalsing door Google Shopping bij het onlinewinkelen. “Google’s misleidende en oneerlijke praktijken hebben miljoenen Europese consumenten geschaad doordat het aanbod van prijsvergelijkingsdiensten van rivalen vrijwel onzichtbaar was”, zegt BEUC in een reactie. De Amerikaanse techreus moet 2,4 miljard euro boete betalen voor het misbruiken van zijn marktmacht.

“Deze uitspraak is belangrijk omdat wordt bevestigd dat consumenten de vrijheid van keuze moeten genieten, gebaseerd op volledige en onpartijdige informatie”, stelt BEUC-directeur Monique Goyens. “Google moet gelijke mogelijkheden bieden aan alle marktspelers en kan zijn dominante positie niet misbruiken om concurrenten opzij te duwen. Als gevolg daarvan heeft Google voorkomen dat consumenten toegang tot productinformatie hadden en potentieel goedkoper uit waren bij rivalen, van schoenen tot afwasmachines.”

EuroparlementariĆ«r Paul Tang (PvdA) is uitgelaten, zegt hij. “De uitspraak bewijst dat het mededingingsrecht niet dood is en is tegelijkertijd een grote aanmoediging voor ons wetgevende werk. We moeten marktmacht niet alleen corrigeren, maar ook voorkomen.”