Werkgevers willen dat kabinet meer doet om lockdowns te voorkomen

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland dringen erop aan dat het demissionaire kabinet meer doet om nieuwe lockdowns te voorkomen. Ze willen dat er sneller boostervaccins beschikbaar komen en dat inspanningen om de vaccinatiegraad te verhogen gericht worden op groepen in de samenleving waarvan nu nog veel mensen niet zijn gevaccineerd. Het op meer plekken invoeren van een coronatoegangsbewijs zien de werkgevers niet zitten.

“Dit werkt niet, is niet handhaafbaar in tijden van personeelskrapte en in dit verband niet effectief”, zeggen de invloedrijke lobbyclubs voor het bedrijfsleven in een toelichting. Eerder deze maand werd bekend dat het kabinet overweegt de coronapas ook op de werkvloer in te voeren. Daarnaast wordt gekeken naar de optie om in bepaalde regio’s een coronapas te vragen voor toegang tot niet-essentiĆ«le winkels (zoals kleding- en meubelzaken) en plekken als pretparken en dierentuinen.

De werkgevers willen wel dat het eerder mogelijk wordt om een boostervaccin te halen. Vorige week liet minister Hugo de Jonge weten dat ouderen vanaf 80 jaar in december hun derde coronavaccinatie kunnen krijgen. Dan krijgen zorgmedewerkers de booster ook aangeboden. In januari zou dan worden begonnen met de groep 60 tot en met 80 jaar. Mensen onder de 60 kunnen ook een boostervaccin krijgen als ze dat willen. De Tweede Kamer vindt dit in meerderheid te lang duren.

“Keer op keer lopen we achter de feiten aan”, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. “Steeds zijn dezelfde sectoren als de horeca, evenementen, de reisbranche, de winkels en anderen hier de dupe van. Vorig jaar waren we eerst te laat met testen, daarna met vaccineren en nu weer met de aanschaf van Covid-medicatie en de boosterprik.”

Als het kabinet vrijdag nieuwe beperkingen aankondigt voor ondernemers, kan dat volgens VNO-NCW en MKB-Nederland niet zonder compensatie. “Nu al merken ondernemers de gevolgen van allerlei afzeggingen en toegenomen onzekerheid bij klanten”, aldus de werkgeversorganisaties. Over een eventuele nieuwe vorm van coronasteun worden al gesprekken gevoerd met het kabinet.