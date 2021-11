BOVAG verwacht volgend jaar nog hinder chiptekort bij autoverkoop

De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland zal ook volgend jaar hinder ondervinden van de chiptekorten in de auto-industrie, waardoor minder auto’s geleverd kunnen worden. Dat verwachten brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. Ze denken dat in 2022 het aantal registraties van nieuwe personenauto’s uitkomt op circa 390.000.

BOVAG en RAI Vereniging stellen dat het grondige herstel van de autoverkoop van de coronacrisis dan ook langer op zich laat wachten dan eerder aangenomen. Volgens hen bevat een moderne personenauto gemiddeld tegenwoordig circa duizend computerchips en dat is ongeveer een kwart meer dan een aantal jaren geleden. De verwachting is dat de tekorten tot in de tweede helft van 2022 aanhouden.

Dit jaar zijn de effecten daarvan al overduidelijk zichtbaar in de registratiecijfers. Voor 2021 rekenen BOVAG en RAI Vereniging op een verkoop van 327.000 nieuwe auto’s. Een jaar geleden werd juist nog uitgegaan van 400.000 stuks.

De registraties van lichte bedrijfswagens vertonen een stabieler beeld, alhoewel in deze markt ook sprake is van een tekort aan chips. De verkopen zullen dit jaar naar verwachting met 6 procent stijgen naar 66.000 voertuigen. De stijgende lijn zet volgend jaar door en komt naar schatting uit op 67.000 registraties.