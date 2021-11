Britse economie groeit minder sterk in derde kwartaal

De economie van het Verenigd Koninkrijk is in het derde kwartaal aanzienlijk minder sterk gegroeid dan in de voorgaande periode, toen het land uit de lockdown tegen het coronavirus kwam. Volgens het Britse nationale statistiekbureau bedroeg de groei 1,3 procent. In het tweede kwartaal was dit nog een plus van 5,5 procent.

De Britse economie ondervindt tegenwind van de wereldwijde leveringsproblemen en de tekorten aan onderdelen in onder meer de auto-industrie. De consumentenbestedingen lagen wel op een goed niveau, aldus het statistiekbureau. In september liet de economie een groei zien van 0,6 procent, wat beter was dan verwacht.

De omvang van de Britse economie ligt nu nog altijd 2,1 procent lager dan voor de uitbraak van de coronapandemie. Minister van Financiƫn Rishi Sunak denkt dat over het gehele jaar de Britse economie de sterkste groei van de G7-landen zal laten zien.