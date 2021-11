EU-landen boos over gedraal van Frankrijk met handelsakkoorden

Het verzet van Frankrijk tegen nieuwe handelsakkoorden van de EU met Chili en Nieuw-Zeeland is het land op harde woorden van meerdere andere EU-landen komen te staan. Het leeuwendeel van de EU-landen heeft er geen boodschap aan dat die voor Parijs ongelegen komen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Ook Nederland wil de handelsakkoorden doorzetten.

De Europese Commissie heeft met de zegen van de lidstaten een oudere overeenkomst met Chili geactualiseerd en uitgebreid. Maar nu die af is, stribbelt Frankrijk tegen. Aan een handelsakkoord met Nieuw-Zeeland moet nog wat meer gebeuren, maar ook dat stuit bij voorbaat op Frans verzet. De regering van president Emmanuel Macron zou met de presidentsverkiezingen in zicht bang zijn voor de toorn van Franse boeren, die vrezen voor Nieuw-Zeelandse en Chileense concurrentie.

De handelsministers van de meeste EU-landen hebben duidelijk gemaakt dat ze met verkiezingen geen rekening willen houden, zegt hun Sloveense collega, dit halfjaar hun voorzitter. “Als we die in aanmerking nemen, boeken we nooit vooruitgang.”