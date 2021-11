Havenbedrijf verwacht nog zeker een jaar toeleveringsproblemen

Het Havenbedrijf Rotterdam rekent erop dat de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen nog zeker een jaar kunnen aanhouden. Dat zei directeur commercie Emile Hoogsteden in een gesprek met journalisten. Volgens hem zal er de komende tijd niets veranderen aan de situatie zolang consumenten blijven uitgeven en online spullen bestellen.

Door een tekort aan containers in de scheepvaart en opstoppingen in havens is het voor bedrijven moeilijker en duurder om hun producten te verschepen en onderdelen in hun fabrieken te krijgen. De hoeveelheid vracht die door de haven van Rotterdam wordt vervoerd is dit jaar groter dan in 2019, voor de coronacrisis. Hoogsteden verwacht dat de groei van de grootste haven van Europa volgend jaar zal doorzetten.