Kleine plusjes op Europese beurzen, laadpalenmaker Alfen onderuit

De Europese beurzen zijn donderdag licht hoger gesloten. De sterk gestegen inflatie in de Verenigde Staten en zorgen over de geldontwaarding in Europa drukten op het sentiment. In Amsterdam opende laadpalenmaker Alfen de boeken en waarschuwde het bedrijf voor problemen in de toeleveringsketen die de groei beperken. Daarop werd het aandeel een tiende minder waard.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent hoger op 816,35 punten. De MidKap daalde een fractie tot 1081,97 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent.

Alfen verloor 10,1 procent op het Damrak. De energiespecialist boekte meer omzet dankzij de sterke vraag naar laadpalen voor elektrische auto’s, maar waarschuwde voor aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen. Die kunnen verdere groei in de weg zitten. Ook had het bedrijf nog last van uitgestelde beslissingen van netbeheerders en grote zakelijke klanten voor stroomopslagsystemen en slimme netwerken.

ArcelorMittal boekte afgelopen kwartaal de hoogste winst sinds 2008 en werd 4,1 procent hoger gezet. Daarmee was het staalconcern de sterkste stijger in de AEX. Volgens topman Aditya Mittal werden de resultaten gesteund door de hogere staalprijzen. Ook zijn de vooruitzichten volgens hem positief.

Verzekeraar Aegon (min 0,5 procent) kampte afgelopen kwartaal met ongunstige sterftecijfers in de Verenigde Staten, die voor een deel het gevolg zijn van de coronapandemie. In de MidKap zakte SBM Offshore 3 procent na een verlaging van de omzetverwachting. De maritiem dienstverlener blijft last houden van de coronapandemie. Ook kampt het bedrijf met verstoringen in de toeleveringsketen, hogere grondstofkosten en sluiting van scheepswerven vanwege corona-uitbraken.

Groothandelsbedrijf Sligro won 3,5 procent. Alle vorderingen van Jumbo en Coop rond de verkoop van EMTÉ door Sligro werden door een rechter afgewezen. Jumbo en Coop meenden dat Sligro een onjuist beeld had geschetst van de winstgevendheid van de supermarktketen.

Het Britse modemerk Burberry zakte 5 procent in Londen na tegenvallende cijfers. De Britse autoverkoopsite Auto Trader Group steeg 14,3 procent na een recordomzet en -winst.

De euro was 1,1468 dollar waard, tegen 1,1523 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 81,54 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 82,71 dollar per vat.