Linkbuilding en SEO: tips om je online vindbaarheid te vergroten

Uit recent onderzoek van NordVPN blijkt dat Nederlanders een vierde van hun leven op het internet doorbrengen. Jawel, je leest het goed. We brengen 21 jaar, 3 maanden en 12 dagen van ons leven online door, uitgaande van de gemiddelde levensverwachting. We bevinden ons dus flink wat tijd online en zijn inmiddels volledig afhankelijk. Hoe zorg je als ondernemer dat je gevonden wordt?

47 uur per week op het internet

Tijdens een typische week besteden Nederlanders iets meer dan 47 uur op het internet. Een deel van deze tijd wordt besteed aan werk, 15 uur om precies te zijn, en de resterende 32 uur aan diverse onlineactiviteiten. We starten met surfen rond 09:17 uur en we stoppen pas weer rond 21:36 uur. De grootste hoeveelheid van onze tijd die we online doorbrengen, aldus het onderzoek, spenderen we aan sociale media. Daarnaast streamen we tv-programma’s en films en kijken we video’s op YouTube. En er wordt uiteraard ook naar muziek geluisterd, 4 uur en 22 minuten, en geshopt, 2 uur en 12 minuten om precies te zijn, per week.

Linkbuilding

Als je een webshop hebt of een andere dienst levert, is het best een uitdaging om in het oerwoud dat internet heet, gevonden te worden. Hoe val je op tussen al je collega’s en zorg je dat mensen bij jou shoppen? Je bent namelijk niet de enige die iets aanbiedt. Terwijl Nederlanders uren per dag op het internet werken en surfen, moet je als bedrijf ervoor zorgen dat potentiële klanten jouw website weten te vinden. Linkbuilding speelt hierbij een wezenlijke rol. Dit betekent dat andere websites naar jouw website linken. Het doel van linkbuilding is om een hogere waardering voor zoekmachines zoals Google te behalen en daarmee hoger te ranken op bepaalde zoekwoorden.

SEO

Naast linkbuilding is SEO belangrijk. Wil je je website optimaliseren voor Google, dan moet je weten waar Google op let bij het beoordelen van pagina’s. De factoren die belangrijk zijn voor de natuurlijke ranking in Google heet SEO, ook wel Search Engine Optimalization. Een aantal van die factoren zijn unieke teksten die passen bij het product of de dienst die jij levert. Waarom kunnen mensen bij jou terecht? Denk hierbij aan korte zinnen, tussenkopjes (met belangrijke zoektermen erin verwerkt) en duidelijke alinea’s. Schrijf op een persoonlijke en toegankelijke manier. Artikelen die hoog in Google scoren bevatten tussen de 750 en 2000 woorden. En Google houdt van cijfers in een titel, en dan vooral oneven getallen of tientallen.

Snelheid website

Ook snelheid is belangrijk voor Google. Hier wordt veel waarde aan gehecht en zorgt ervoor dat je beter vindbaar bent. Een website moet binnen twee seconden geladen zijn. Afbeeldingen hebben een impact op de snelheid. Zorg ervoor dat deze niet te groot zijn. Je kan de grootte aanpassen in een foto programma, zonder dat je aan kwaliteit inlevert. Sla vervolgens de foto in een niet te groot formaat op. Vergeet ten slotte niet de alt tag in te vullen. Ten tweede vergeten veel mensen om de alt tag te vullen. De alt tag is de omschrijving die je ziet als je naar Google-afbeeldingen gaat en een foto aanklikt. Een omschrijving van wat er op de foto te zien is in maximaal 5 woorden is voldoende.