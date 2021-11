Nieuwe films mogelijk toch eerst op Disney+, niet in bioscoop

Ondanks dat Disney in september aankondigde films weer eerst in de bioscoop uit te brengen voordat ze op streamingdienst Disney+ belanden, zal dat beleid mogelijk weer veranderen. Disney-topman Bob Chapek liet woensdag tijdens een bijeenkomst voor investeerders weten dat het bedrijf “alle opties openhoudt”.

“We weten nog steeds niet hoe de markt eruit komt te zien, dus we blijven flexibel in ons bioscoopbeleid”, aldus Chapek volgens The Hollywood Reporter. “We gaan doen wat het beste is voor onze aandeelhouders. We kondigen films niet heel ver van tevoren aan omdat we weten dat we in een tijd van constante verandering leven.”

De groei van Disney+ vertraagt, bleek woensdag uit een handelsupdate van het bedrijf. Er kwamen in het slotkwartaal van het boekjaar 2,1 miljoen nieuwe abonnees bij, dat betekent een toename van 1,8 procent in vergelijking met het vorige kwartaal. Wereldwijd zijn 118 miljoen mensen geabonneerd op de streamingdienst, die inmiddels twee jaar oud is.