Regels voor verhoging pensioenen toch volgend jaar al versoepeld

De pensioenen van deelnemers van een aantal fondsen kunnen volgend jaar toch meegroeien met de prijsstijging. Een voorstel van de PvdA hiertoe kan op steun van genoeg partijen in de Tweede Kamer rekenen, en ook het kabinet wil eraan meewerken. Pensioenfondsen met minstens 1 euro en 5 cent in kas voor elke euro verschuldigd pensioen, mogen de pensioenen laten meegroeien, mits zij zich al verbinden aan het nieuwe pensioenstelsel.

“Deelnemers wachten al meer dan tien jaar op de indexatie van pensioenen”, zei PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk in een debat in de Tweede Kamer. Eigenlijk zou de nieuwe pensioenwet al vanaf 1 januari van dit jaar gaan gelden, maar in het voorjaar kondigde het kabinet aan dat de wet een jaar is vertraagd. Om ervoor te zorgen dat deelnemers hiervan niet de dupe zijn, moet de drempel voor fondsen om de pensioenen te laten meegroeien omlaag.

Het gaat om fondsen die 1,05 euro in kas hebben per euro toegezegd pensioen, een zogenoemde dekkingsgraad van 105 procent. Nu mogen fondsen de pensioenen alleen laten stijgen bij een dekkingsgraad van 110 procent. “De fondsen die de intentie hebben om over te stappen en 105 of hoger staan, móéten de mogelijkheid krijgen om 2022 te gaan indexeren”, vindt Van Dijk.

Staatssecretaris Dennis Wiersma wil dat eigenlijk alleen toelaten voor pensioenfondsen die zich al verbinden aan het nieuwe systeem. Van Dijk trok daarom zijn voorgestelde wetswijziging in, en kwam uiteindelijk met een motie waar ook de bewindsman zich in kon vinden. Het voorstel van de sociaaldemocraat kan daarnaast op steun rekenen van de coalitiepartijen en GroenLinks.