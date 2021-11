Staalprijzen bezorgen ArcelorMittal hoogste winst sinds 2008

Staalconcern ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal zijn hoogste winst sinds 2008 geboekt. Dat dankte de grootste staalfabrikant in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika vooral aan de sterk gestegen prijzen voor metaal. Vergeleken met de voorgaande drie maanden leverde het bedrijf minder staal af. Dat kwam doordat er minder vraag was van autofabrikanten en er vertragingen waren in het transport.

De nettowinst kwam in het derde kwartaal uit op 4,6 miljard dollar, omgerekend zo’n 4 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar leed ArcelorMittal nog een verlies van 261 miljoen dollar. Doordat de verkoopprijzen voor staal in een jaar tijd ruim driekwart waren gestegen nam de omzet toe tot 20,3 miljard dollar, tegenover 13,3 miljard dollar in het derde kwartaal van 2020.

Ondanks de forse winststijging zijn de prestaties minder dan analisten gepolst door persbureau Bloomberg hadden verwacht. Knelpunten in wereldwijde toeleveringsketens en chiptekorten zorgen er onder andere voor dat grote automerken veel minder wagens kunnen maken. ArcelorMittal wijst er dan ook op dat orders uit deze sector in het voorbije kwartaal vaak werden geannuleerd.