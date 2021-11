Rabobank kampt met een technische storing bij internet- en mobiel bankieren. Daardoor kunnen klanten van de bank niet inloggen en hun bankzaken niet regelen op de app of via internet. Volgens de bank zou er wel gewoon kunnen worden gepind.

Via allestoringen.nl was te zien dat er vanaf 10.00 uur meldingen binnenkwamen over een storing bij Rabobank. Een woordvoerster kon nog niet zeggen wat de oorzaak is van het technische probleem.