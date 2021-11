Walt Disney en Beyond Meat onderuit op Wall Street, Tesla stijgt

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag wisselend geopend, na de verliezen in de voorgaande dagen. Media- en entertainmentconcern Walt Disney en de maker van vleesvervangers Beyond Meat gingen fors onderuit op Wall Street na tegenvallende kwartaalberichten. Tesla was juist een winnaar nadat topman Elon Musk voor 5 miljard dollar aandelen in de fabrikant van elektrische auto’s verkocht. Branchegenoot Rivian stond ook in de plus, na de scherpe koerssprong een dag eerder toen het bedrijf zijn beursdebuut maakte.

Walt Disney verloor 7,3 procent. Het bedrijf maakte bekend dat de groei van zijn streamingdienst Disney + aan het vertragen is. Ook vielen de resultaten zwakker uit dan analisten hadden verwacht. Beyond Meat kelderde haast 16 procent. Het kwartaalverlies was groter dan gedacht en de vooruitzichten stelden beleggers teleur.

Tesla won 1,7 procent aan waarde. Musk vroeg zijn volgers op Twitter afgelopen weekend of hij aandelen Tesla moest verkopen en een meerderheid vond dat hij dat moest doen. Het was de eerste keer sinds 2016 dat Musk, de rijkste man op aarde, Tesla-aandelen verkocht. Eerder deze week ging de koers van Tesla juist nog hard omlaag, waardoor tientallen miljarden dollars aan beurswaarde verdampten.

Rivian steeg een kleine 12 procent. De maker van elektrische pick-ups en bestelbusjes bereikte een dag eerder met een koerssprong van bijna 30 procent een marktwaarde van ruim 100 miljard dollar. Het bedrijf dat wordt gezien als een mogelijke rivaal voor Tesla werd in één klap meer waard dan traditionele automakers als Ford en General Motors. Bij de beursgang haalde Rivian 11,9 miljard dollar op, waarmee het de grootste in New York was van dit jaar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een min van 0,2 procent op 36.006 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,2 procent tot 4654 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 15.716 punten.

Andere bedrijven met resultaten waren bijvoorbeeld datingapp Bumble (min 17 procent) en cosmeticaverkoper The Honest Company, opgericht door actrice Jessica Alba, die bijna 8 procent steeg. Modebedrijf Tapestry, bekend van de Coach-handtassen, werd ruim 7 procent hoger gezet vanwege een verhoging van de omzetverwachting.