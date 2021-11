Winst Tata Steel acht keer zo hoog door herstel en duurder staal

Staalbedrijf Tata Steel heeft afgelopen kwartaal acht keer zoveel winst geboekt als vorig jaar in dezelfde periode. Het van oorsprong Indiase moederbedrijf van de voormalige Hoogovens in IJmuiden profiteerde van het herstel van de economie in veel landen waar het actief is. Ook de sterk gestegen staalprijzen droegen bij aan de winstsprong.

De winst van Tata Steel kwam uit op 119,2 miljard roepies, omgerekend 1,4 miljard euro. Een jaar geleden was dat nog ruim 184 miljoen euro. De omzet lag ook meer dan de helft hoger dan in het derde kwartaal van 2020, op omgerekend zo’n 7,1 miljard euro. Tata verdiende weliswaar meer aan het geproduceerde staal, maar was ook flink meer kwijt aan ijzererts en kolen. Op jaarbasis was de rekening voor die grondstoffen 60 procent hoger.

In Europa steeg de omzet met 50 procent op jaarbasis tot 2,1 miljard pond, ongeveer 2,5 miljard euro. De brutowinst kwam voor deze regio uit op 328 miljoen pond.